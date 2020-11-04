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نورلاند: نرحّب بالجهود الشجاعة لاستعادة سيادة ليبيا.. ونؤكّد وقوفنا إلى جانب الليبيين المعارضين للتدخّل الأجنبي

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – رحّب السفير الأمريكي لدى ليبيا بالجهود الشجاعة التي يبذلها المشاركون الليبيون في مشاورات اللجنة العسكرية المشتركة الجارية في غدامس لتنفيذ اتفاق 23 أكتوبر لوقف إطلاق النار، وتحقيق تطلّعات الشعب الليبي لوقف التصعيد وإنهاء الصراع، والبدء في اتخاذ خطوات ملموسة تؤدي في نهاية المطاف إلى إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب من البلاد.

السفارة الأمريكية فى ليبيا قالت في بيان بحسب المكتب الإعلامي التابع لها: “سيستمر هذا المسار المهم عندما تلتئم مجموعة واسعة ممثلة لليبيين في تونس العاصمة بدءًا من 9 نوفمبر في منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسّره الأمم المتحدة، والذي يهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق للانتخابات الوطنية يمكن من خلالها لجميع الليبيين ممارسة سيادتهم وحقهم الثابت في اختيار مستقبلهم من خلال الوسائل الديمقراطية”.

واعربت السفارة عن ارتياحها إلى أنّ الغالبية العظمى من الليبيين يعملون في كنف حُسن النية لاغتنام هذه الفرص التاريخية أمام ليبيا لاستعادة سيادتها وتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا.

وأضافت: “ولكن للأسف، هناك مجموعة صغيرة من الليبيين، وبالتنسيق مع بعض الجهات الخارجية، تسعى بدلًا من ذلك إلى تقويض الحوار الذي تيسّره الأمم المتحدة، ونهب ثروة ليبيا، وتغليب مطامحهم الشخصية على رفاهية الشعب كافة”.

وأكدت السفارة على وقوفها إلى جانب الليبيين الذين يرفضون العنف ويعارضون التدخّل الأجنبي ويجتمعون معًا في حوار سلمي ووطني، مذكرةً أولئك الذين يقفون عقبة في طريق التقدم بأنّهم ما زالوا عُرضة لخطر العقوبات.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • بدأت سياسة العصا والجزرة….جاك الموت ياتارك الصلاة…لن ينفعكم القردوغان عميل امريكا واسرائيل…خاصة اذا فاز جون بايدن كرئيس لامريكا….الحمد لله اقترب الحق من ان يأخذ طريقه الي ليبيا الآمنة المستقرة المزدهرة بعيدة عن سياسات الاخوان المفلسين الملعونة واعضاء المنظمات الارهابية…

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