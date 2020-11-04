النتائج الأولية للانتخابات الأمريكية

أغلقت صناديق الاقتراع في عدد من الولايات الأميركية في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن.

وأظهرت النتائج التقديرية حتى الآن فوز ترامب في ولايات إنديانا وكنتاكي وأوكلاهوما ووست فرجينيا، وتينيسي وأرنكساو وميسيسبي وألاباما وايومينغ وساوث داكوتا ونورث داكوتا وساوث كارولاينا وكنساس ويوتاه، وفلوريدا، وأيداهو، وأهايو، وأيوا، ومونتانا، وتكساس.

بينما تشير النتائج إلى فوز بايدن بولايات فيرجينيا وفيرمونت وديلاوير ونيوجيرسي، وماساتشوستس والعاصمة واشنطن وكونيتيكت، وإيلينوي ورود أيلاند ونيويورك، ونيو مكسيكو، وكولورادو ونيو مكسيكو، وكاليفورنيا، وولاية واشنطن، وأوريغون، وهاواي، ومينيسوتا، وأريزونا.

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