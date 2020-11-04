اللواء «الصوصاع»: توحيد المؤسسة العسكرية وحماية أراضينا أهم أهدافنا في لجنة «5+5»

علق اللواء فرج الصوصاع المدعي العام العسكري التابع للقيادة العامة للجيش العربي الليبي، وعضو اللجنة العسكرية التابعة للجيش، على تفاصيل الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة التي تعقد في غدامس الليبية، قائلًا إن “الهدف هو توحيد المؤسسة العسكرية وحماية أراضينا، ولا نريد دخيلًا علينا؛ لأننا كمؤسسة عسكرية قادرون على أن نحمي بلادنا”.

وأَضاف اللواء «الصوصاع»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «ليبيا الحدث»، “نحن في اللجنة هدفنا واحد وليس لدينا أطماع إلا توحيد البلاد وتحريرها، كما أننا على تواصل، والتفاهمات بيننا جيدة مع الزملاء جميعًا”.

وتابع أن “المجلس البلدي وعميد البلدية المشرف على عقد المؤتمر، كانوا في استقبالنا فور وصولنا إلى المدينة”، لافتًا إلى أن “اجتماع غدامس”تطرّق لمناقشة البنود المنبثقة من قرارات جنيف والقرارات التي اتخذتها اللجنة 5+5”.

وأكد اللواء «الصوصاع»، على أنه “تم تشكيل لجان لتنفيذ هذه القرارات مثل فتح الطريق الساحلي، وتكليف لجنة أمنية كانت في الغردقة مكلّفة من وزارتي الداخلية ومن الجنوب والشرق والغرب بتأمين الطرق”.

وختم موضحًا أنهم “متفقون على مخرجات برلين المتعلّقة بالمسار العسكري والاقتصادي والسياسي، وبمجرد ما يتم توقيع اتفاق 5+5 سيترتب عليه عدة مخرجات، منها خروج المرتزقة وتفكيك المليشيات وتجميع اسلحتها”، مستطردًا أنهم طالبوا “ستيفاني وليامز بأن تصدر بيانًا من مجلس الأمن لتنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع جنيف”.