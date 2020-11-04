الميهوب: واثقون من نهاية قريبة للدور القطري والتركي في ليبيا

ليبيا – قال طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إن الهدف من الزيارات الأخيرة لقطر واضح ومكشوف للجميع، وهو محاولة التشويش على اتفاقية وقف إطلاق النار التي توصّلت إليها اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في جنيف السويسرية.

الميهوب اعتبر في اتصال هاتفي مع صحيفة “العرب” أن هذه المحاولة -التي وصفها بـ”اليائسة”- مآلها الفشل؛ لأن هناك تصميمًا لدى الليبيين على إنهاء الدور القطري وكذلك التركي في ليبيا، والتخلص من أدواتهما العلنية والمخفية.

وسعى المهيوب إلى التقليل من الرأي القائل بأن بروز الدور القطري هذه الأيام بهذا الشكل الخطير، مرده ضعف أو تراخي عمليات الرصد الاستخباراتي الليبي في متابعة هذه التحركات وإفشالها، مؤكدًا أن الدور القطري الاستخباراتي في غرب ليبيا مكشوف ومعلوم للجميع ولا يمكن تجاهله أو حجبه أو تغطيته.

وقال: “القطريون والأتراك يتحركون في تلك المساحات التي تشمل أيضًا مساحات أخرى في دول الجوار مستفيدين من عدة عوامل، لكن لا وجود لهم في مناطق شرق ليبيا، ولن يستطيعوا التسلل إليها؛ لأن الجيش الليبي وأجهزته سيكونان لهم بالمرصاد، وسيُفشلان بجميع تحركاتهم”.

وعبّر الميهوب عن ثقته بنهاية قريبة للدور القطري والتركي في ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية