باشاغا يلتقي مسؤولين كبار في القاهرة

كشفت مصادر مصرية، عن زيارة مرتقبة لوزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا إلى القاهرة، تشمل لقاءات مع عدد من المسؤولين، في مقدمتهم مدير المخابرات العامة الوزير عباس كامل، ومنسق اللجنة المصرية المعنية بشأن ليبيا اللواء أيمن بديع.

المصادر المقربة من اللجنة الليبية المشتركة، أوضحت في سياق كشفها للمستجدات، أن واشنطن لعبت دورا بارزا في التقريب بين باشاغا والقاهرة، لتوسيع عملية ملاحقة الإرهابيين وتفكيك المجموعات المسلحة، ودمجها ضمن أجهزة الأمن التابعة للدولة.

وأشارت المصادر نفسها، إلى أن باشاغا، يسعى لبناء الثقة مع القاهرة، لضمان عدم الاعتراض عليه، في حال توليه منصب رئيس الوزراء.

كما لفتت ذات المصادر، إلى أن القاهرة ستبحث مع وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، في توازن العلاقات الليبية بين القاهرة وأنقرة.

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