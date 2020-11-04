«الأحوال المدنية» تتابع سير العمل بفرع «الجبل الأخضر»

واصلت مصلحة الأحوال المدنية متابعة عمل أذرعها الإدارية الممتدة على أرض شاسعة من الأراضي الليبية.

وتابعت رئاسة مصلحة الأحوال المدنية، اليوم الأربعاء، سير العمل بمصلحة الأحوال المدنية فرع (الجبل الأخضر).

وقام مدير فرع الجبل الأخضر صباح أمس بجولة ميدانية واسعة برفقة نائبيه ومدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية بالفرع ومدير مكتبه.

وشملت هذه الجولة مكتب (إصدار شحات) والمكاتب الخدمية التابعة له ومكتب (إصدار الأبرق) والمكاتب الخدمية التابعة له ومكتب إصدار (القبة) والمكاتب الخدمية التابعة له.

ووقف مدير فرع الجبل الأخضر على آخر المستجدات والاحتياجات وناقش المدير مع أمناء مكاتب الإصدار المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل.