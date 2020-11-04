باشاغا: نتطلع إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع مصر

يجري وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، زيارة إلى جمهورية مصر العربية في إطار التعاون بين ليبيا ومصر والتحديات المشتركة التي تواجه البلدين وتعزيز التعاون المشترك على الصعيد الأمني وتوحيد الجهود لمواجهة خطر الإرهاب والجريمة المنظمة وبما يحفظ الأمن القومي المشترك بين ليبيا ومصر.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، “إن باشاغا وإذ يعرب عن بالغ تقديره لمصر قيادة وحكومة وشعباً على هذه الدعوة الكريمة والتعاون البنّاء في مجال تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في ليبيا، فأنه يؤكد أن وزارة الداخلية تتطلع دوماً للعمل الدؤوب بما يعزز العلاقات الاستراتيجية والمتميزة مع الشقيقة مصر بما يحفظ أمن واستقرار البلدين ويحقق الرفاه والازدهار للشعبين الليبي والمصري الشقيقين”.