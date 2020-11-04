عاجل // باشاغا يبحث في القاهرة آليه التوافق عليه كرئيس للحكومة المقبلة

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا، سيبحث خلال زيارته لمصر آليه التوافق عليه كرئيس للحكومة المقبلة.

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