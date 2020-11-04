عاجل // باشاغا يبحث في القاهرة آليه التوافق عليه كرئيس للحكومة المقبلة

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا، سيبحث خلال زيارته لمصر آليه التوافق عليه كرئيس للحكومة المقبلة.
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أفادت مصادر إعلامية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا، سيبحث خلال زيارته لمصر آليه التوافق عليه كرئيس للحكومة المقبلة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
السيد باشااغا ذكي ويعرف من اين تؤكل الكتف…عرف ان تركيا وقطيرة لا مستقبل لهما في ليبيا المستقبل وان مصر الجارة القوية و ذات التأثير والوزن اقليميا و دوليا وبالتالي كلمتها هي المسموعة في الملف الليبي وبالتالي ذهب ل مصر بسرعة قبل ان يسبقه امعيتيق…في كل الاحوال المطلوب من باشاغا اذا اراد النجاح ان يبتعد من الخوان المفلسين ويضع يده في يد الجيش الوطني عندها ستنهض ليبيا باذن الله…الحقيقة باشاغا عنده رؤية جيدة لنزع سلاح الميليشيات وحلها وخاصة ميليشيات مدينته مصراته وهو يعرفها جيدا وكذلك ليس من حزب الخوان الفاسدين وهذه عوامل تعمل لصالحه…
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