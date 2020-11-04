«مكافحة الأمراض»: 899 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 615 شخصا ووفاة 7 حالات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 م وفقا للبيان رقم (240).

واستلم المركز عدد (3726) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1598) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1030) عينة، مختبر المركز الوطني لصحة الحيوانية عدد (200) عينة، مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (200) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (91) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (60) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراته عدد (356) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (1) عينة، مختبر فرع المركز الوطني يفرن عدد (56) عينة، مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (12) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (122) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (2827) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (899) عينة موجبة لفيروس كورونا (593 جديدة + 306 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

طرابلس

عدد 327 حالة جديدة

عدد 79 حالة مخالطة

2.الخمس

عدد 9 حالة جديدة

3.العجيلات

عدد 24 حالة جديدة

4.السبيعة

عدد 8 حالة مخالطة

5.جنزور

عدد 30 حالة جديدة

عدد 8 حالة مخالطة

6.زليتن

عدد 12 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

7.رقدالين

عدد 3 حالة جديدة

8.زلطن

عدد 3 حالة جديدة

9.ترهونة

عدد 1 حالة جديدة

10.سواني بن ادم

عدد 13 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

11.مصراته

عدد 89 حالة مخالطة

12.الزاوية الجنوب

عدد 3 حالة جديدة

13.قصر الأخيار

عدد 1 حالة جديدة

14.الجميل

عدد 6 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

15.صرمان

عدد 3 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

16.جادو

عدد 2 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

17.صبراته

عدد 15 حالة جديدة

18.القره بوللي

عدد 28 حالة جديدة

19.العامرية

عدد 9 حالة جديدة

20.ظاهر الجبل

عدد 3 حالة جديدة

21.كاباو

عدد 7 حالة جديدة

22.الكفرة

عدد 1 حالة مخالطة

23.الزنتان

عدد 4 حالة جديدة

عدد 13 حالة مخالطة

24.غريان

عدد 19 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

25.اجدابيا

عدد 4 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

26.مزدة

عدد 3 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

27.بني وليد

عدد 1 حالة جديدة

28.زواره

عدد 40 حالة مخالطة

29.يفرن

عدد 2 حالة جديدة

عدد 38 حالة مخالطة

30.نسمة

عدد 2 حالة جديدة

31.العواته

عدد 4 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

32.القلعة

عدد 7 حالة جديدة

33.الحرابة

عدد 2 حالة جديدة

34.المعمورة

عدد 1 حالة جديدة

35.النواحي الأربع

عدد 33 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

36.الرحيبات

عدد 2 حالة جديدة

37.الزاوية الغرب

عدد 9 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

تفاصيــــل الـــــ ( 615 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 421 حالة في طرابلس

2.عدد 2 حالة في الخمس

3.عدد 16 حالة في صرمان

4.عدد 2 حالة في اجدابيا

5.عدد 3 حالات في زليتن

6.عدد 2 حالة في الكفرة

7.عدد 1 حالة في الشويرف

8.عدد 9 حالات في الزنتان

9.عدد 13 حالة في القره بوللي

10.عدد 42 حالة في غريان

11.عدد 99 حالة في مصراته

12.عدد 5 حالات في العجيلات

تفاصيــــــل الــــ ( 7 ) حالة الوفاة

1.عدد 1 حالة في الكفرة

عدد 2 حالة في مصراته

3.عدد 1 حالة في الخمس

4.عدد 2 حالة في النواحي الأربع

5.عدد 1 حالة في اجدابيا

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 64587

2.الحالات النشطة : 26077