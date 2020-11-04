ليبيا الان

الشريف: نرحب بأن يتحول خط سرت – الجفرة إلى خط أبيض للسلام

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعرب عضو مجلس النواب إسماعيل الشريف، عن أشادته بما وصفه بـ “الروح العالية” التي تحلت بها اللجنة العسكرية الليبية المشتركة وشجاعتها لما توصلت بمدينة غدامس من توصيات وإجراءات أخرى تنفيذية.

وقال الشريف، :”نرحب بأن يتحول خط سرت – الجفرة خطاً أبيضاً للسلام، وأن تكون مدينة هون مقراً للجنة الفرعية الأمنية، وندعو كل المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ببلدية الجفرة بتقديم كل الدعم والمساندة، كما هي الجفرة دائماً واحةً للسلام وأهلها دعاةٌ للمصالحة الوطنية ورأب الصدع وإصلاح ذات البين”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • ههههههههههههههههه
    أيها الليبيون المضحوك عليكم ، سرت تتحول الى خط أبيض للسلام
    هذه هي نتائج الالتحام بين الفكر المتطرف الإخواني والتدخل الاجنبي الغربي بالتعاون مع مليشيات همها السلطة والثروة والسلاح
    أيها الليبيون ليبيا دولة مستقلة لها سيادة ولها دستور وانتخبت حكومتها وفق الدستور ولها جيشها وانتهى الأمر
    فجاء الغرب ومن معهم من التنظيمات الخارجية الفاسدة والحكومات المتطرفة بالتعاون مع المليشيات جاؤا بالخروج والحروب والانقسام تحت مبررات مختلقة لا تنطلي إلا على المغفلين جاؤا ليصلحوا ما أفسدوه بحلول مضحكة وهمية
    خط أبيض!! مع بقاء المليشيات والانقسامات وانتشار السلاح وسرقة الأموال ومعاناة الشعب العربي المسلم
    لا يريدون لليبيا السلام ، بل يريدون لها الانقسام وتعدد الحكومات وبقاء المليشيات والقادة والزعماء ، هذا في منطقته وهذا في جهته،، وتستمر الفوضى ويطبع الانقسام

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