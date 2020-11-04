الشريف: نرحب بأن يتحول خط سرت – الجفرة إلى خط أبيض للسلام

أعرب عضو مجلس النواب إسماعيل الشريف، عن أشادته بما وصفه بـ “الروح العالية” التي تحلت بها اللجنة العسكرية الليبية المشتركة وشجاعتها لما توصلت بمدينة غدامس من توصيات وإجراءات أخرى تنفيذية.

وقال الشريف، :”نرحب بأن يتحول خط سرت – الجفرة خطاً أبيضاً للسلام، وأن تكون مدينة هون مقراً للجنة الفرعية الأمنية، وندعو كل المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ببلدية الجفرة بتقديم كل الدعم والمساندة، كما هي الجفرة دائماً واحةً للسلام وأهلها دعاةٌ للمصالحة الوطنية ورأب الصدع وإصلاح ذات البين”.