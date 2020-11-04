توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس في المقدمة تليها مصراتة

حلت طرابلس في صدارة المدن الليبية الأكثر تسجيلًا لإصابات فيروس «كورونا المستجد» خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بعدما أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض بها 406 حالات ضمن حصيلة إجمالية بلغت 899 حالة أحصاها في عموم ليبيا.

وأحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه رقم «240» المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك» 89 حالة في مصراتة، و40 حالة في زوارة ويفرن، و38 في جنزور، و34 حالة في النواحي الأربع، و28 حالة في القره بوللي، و26 في غريان، و24 في العجيلات، و19 في زليتن، و17 في الزنتان، و15 في صبراتة، و14 في سواني بن آدم، وعشر في الزاوية الغرب.

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إضافة إلى تسع حالات في الخمس والعامرية، وثماني في السبيعة ومزدة، وسبع في الجميل وكاباو وأجدابيا والقلعة، وست في العواته، وخمس في صرمان، وثلاث في رقدالين وزلطن والزاوية الجنوب وجادو وظاهر الجبل، وحالتين في نسمة والحرابة والرحيبات، وحالة في ترهونة وقصر الأخيار والكفرة وبني وليد، والمعمورة.

فيما توزعت 615 حالة شفاء أحصاها المركز خلال الساعات الـ24 الأخيرة بواقع 421 حالة في طرابلس، و99 حالة في مصراتة، و42 حالة في غريان، و16 حالة في صرمان، و13 حالة في القره بوللي، وتسع حالات في الزنتان، وخمس في العجيلات، وثلاث في زليتن، وحالتين في الخمس وأجدابيا والكفرة، وحالة في الشويرف.

كما أحصى المركز الوطني سبع حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس توزعت بواقع حالتين في مصراتة ومثلهما في النواحي الأربع، إضافة إلى حالة واحدة في كل من الكفرة والخمس وأجدابيا.

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