اشتباكات بين فصيليْن مسلحيْن في “ترهونة”

اندلعت، فجر الأربعاء، اشتباكات مسلحة في مدينة “ترهونة”، التي انسحبت منها وحدات الجيش الوطني، في شهر يونيو الماضي.

وتفجّرت الاشتباكات بين فصيليْن مسلحيْن؛ يتبع الأول كتيبة “النعاجي”، بينما يتبع الثاني “قوة الردع الخاصة”، التي تتخذ من قاعدة “معيتيقة” الجوية مقرًا لها.

وذكر “المكتب الإعلامي الوحدة 444 قتال”، أن سرايا القنص والهاون التابعة للوحدة، وصلت إلى مدينة “ترهونة”؛ لتنفيذ أوامر النائب العام العسكري بإلقاء القبض على من وصفتهم بـ”المطلوبين المتهمين في جرائم قتل انتقامية، آخرها جريمة ابن المالطي”.

وأضاف المكتب الإعلامي، أن اشتباكًا مسلحًا قد وقع بين دورية للوحدة مع مجموعة مسلحة تابعة لـ”النعاجي”؛ قامت بإنشاء نقطة توقيف عشوائية، وكان أفرادها بحالة “سكُر”.

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