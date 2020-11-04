داخلية الوفاق: «باشاغا» في القاهرة لبحث توحيد الجهود لمواجهة خطر الجريمة المنظمة

أفادت وسائل إعلام مقربة من داخلية الوفاق، أن فتحي باشاغا، وزير داخلية الوفاق، وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، في إطار زيارة لم يتم الكشف عن تفاصيلها إلا مؤخرًا.

وأوضحت صفحة وزارة داخلية الوفاق على فيسبوك، في بيان، أن زيارة «باشاغا» للقاهرة جاءت بهدف مناقشته ما أسمته “التعاون والتحديات المشتركة وتعزيز التعاون المشترك على الصعيد الأمني وتوحيد الجهود لمواجهة خطر الإرهاب والجريمة المنظمة»، بحسب البيان.

وتابع البيان، أن «باشاغا» أعرب عن “تقديره لمصر قيادة وحكومة وشعبًا، على هذه الدعوة الكريمة والتعاون البنّاء في مجال تعزيز الأمن والسلام والإستقرار في ليبيا”، وفقًا للبيان.

وختم بيان داخلية الوفاق، مؤكدًا على ما أسمته بـ “التطلع دوماً للعمل الدؤوب بما يعزز العلاقات الإستراتيجية والمتميزة مع الشقيقة مصر”، على حد وصف البيان.