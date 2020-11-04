تسجيل حالتي وفاة جراء «كورونا» في الكفرة

أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» ببلدية الكفرة فجر الأربعاء، تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى تسجيل حالة جديدة.

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن مختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع الكفرة تسلم الثلاثاء عينة واحدة للكشف عن فيروس «كورونا»، وكانت نتيجتها إيجابية، إضافة إلى تسجيل حالتي شفاء من الفيروس.

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وبهذا الإعلان، ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» إلى 292 حالة بينها 11 حالة نشطة، و244 حالة شفاء، فيما توفي 37 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس، الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.



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