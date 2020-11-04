بعد حصولها على التصاريح.. مطار معيتيقة يعلن عن توجه رحلة الخطوط الأفريقية إلى الإسكندرية

أعلنت إدارة مطار معيتيقة، اليوم الأربعاء، أن ركاب الطائرة المتجهة إلى مطار برج العرب بمدينة الإسكندرية المصرية، باشروا الصعود على متن رحلة الخطوط الجوية الأفريقية.

وقالت إدارة المطار في بيان صادر عنها: “باشر ركاب رحلة الخطوط الجوية الافريقية بإجراءات الصعود لرحلتها القاصدة بعون الله مطار برج العرب بالإسكندرية بقيادة طيار أنور هدية ومساعدة أحمد مريسة ومشرف الرحلة مجدي أمبية ومضيفة ماريا أبو عزة”.

وكانت شركة الخطوط الجوية الأفريقية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، تأجيل رحلة “معيتيقة – الإسكندرية” المزمع القيام بها اليوم الأربعاء، حتى الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المصرية.

وقالت الشركة في إيجاز لها، اطلعت عليه «الساعة 24»: “إنه بعد الحصول على تصريحات عبور الأجواء المصرية وإذن هبوط الرحلة بمطار برج العرب في الإسكندرية من قِبل سلطات هيئة الطيران المدني المصري، وبعد جدولة الرحلة، تلقينا خطاباً مساء الثلاثاء من نفس الجهة المانحة للتصريح بوقفها”.

وأضافت الشركة في إيجازها بالرغم من كل الجهود المبذولة لم تتحصل الشركة على تصريح حتى هذه اللحظة، وبذلك يتم تأجيل الرحلة إلى أن يتم الحصول على التصاريح المطلوبة، وسنوافيكم بالتاريخ المتوقع لتشغيل هذه الرحلة في القريب العاجل” على حد قولها.