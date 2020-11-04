السوق الموازية: استقرار أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار

استقرت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولًا وبينها الدولار الأميركي أمام الدينار الليبي، اليوم الأربعاء، في تعاملات السوق الموازية.

وسجلت العملة الأميركية 6.29 دينار وهو نفس السعر الذي سجلتها خلال تعاملات، أمس الثلاثاء، فيما لم يشهد اليورو تغيرًا في سعر صرفه أمام العملة الليبية، إذ استقر عند 7.26 دينار، كذلك استقر الجنيه الاسترليني الذي حافظ لليوم الخامس على مستواه عند 8 دينارات.

واستقر سعر صرف العملتين التركية والتونسية دون تغيير عند 0.75 دينار لليرة التركية، و 2.26 دينار ليبي للعملة التونسية.

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