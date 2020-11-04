في لقاء خاص.. “ستيفاني” تكشف لـ”218″ أسرار حوارات تونس

من “غدامس”؛ تنفرد “218 نيوز”، الليلة، في لقاء خاص مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، يبثّ في الساعة التاسعة مساءً.

وأعلنت “وليامز”، في حديثها لـ “218 نيوز” عن الخطوات العملية القادمة لاستكمال عمل اللجنة الليبية العسكرية المشتركة، كما بيّنت حجم التحديات وشكل الضمانات التي حرصت البعثة الأممية على تقديمها.

وعن حوارات تونس؛ أوضحت “وليامز” الخطة التي سيتم العمل عليها هناك، مع إجراءات فنية لضمان عملية شفافة تحظى بالمصداقية، إضافة إلى إيضاحات بخصوص مصير المعرقلين للحوارات.

كما فتحت “218 نيوز” ملف المرتزقة والتدخلات الأجنبية، مع “وليامز”، والجدول الزمني المطروح لإخراج كل المرتزقة من الأراضي الليبية.

ولم يخلُ حديث ستيفاني وليامز من رسائل إقليمية للدول الأجنبية المتدخلة في ليبيا، ورسائل محلية لأطراف الأزمة الليبية في الداخل.

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