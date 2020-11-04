إسماعيل الشريف: نرحب بأن يتحول خط «سرت – الجفرة» خطاً أبيض للسلام

قال عضو مجلس النواب إسماعيل الشريف، إننا “نرحب بأن يتحول خط «سرت – الجفرة» خطاً أبيض للسلام وأن تكون مدينة هون مقراً للجنة الفرعية الأمنية”.

وأضاف «الشريف»، في تصريح صحفي، الأربعاء، أننا “نثمن ونكبر الروح الوطنية العالية التي تحلت بها اللجنة العسكرية الليبية المشتركة وشجاعتها لما توصلت بمدينة غدامس من توصيات وإجراءات أخرى تنفيذية”.

وأوضح؛ أنه يدعو “كل المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ببلدية الجفرة بتقديم كل الدعم والمساندة، كما هي الجفرة دائماً واحةً للسلام وأهلها دعاةٌ للمصالحة الوطنية ورأب الصدع وإصلاح ذات البين”.