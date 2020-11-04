جلالة يجتمع مع لجنة العدالة الانتقالية

عقدت لجنة العدالة الانتقالية المشكلة بقرار مجلس الوزراء لحكومة الوفاق رقم (9) لسنة 2019م، اليوم الأربعاء، اجتماعًا برئاسة وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين يوسف جلالة، لمراجعة ودراسة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون العدالة الانتقالية.

وناقشت اللجنة في اجتماعها، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، عدم قيام السلطة التشريعية بإصدار اللائحة حسب ما نص عليه القانون رقم (29)لسنة 2013م ، وأثر ذلك على تأخر تحقق العدالة، وكذلك الحاجة الملحة لإصدار قانون بإنشاء هيئة رد المظالم العقارية لارتباطها الوثيقة بهذه اللائحة.

وخلص اجتماع اللجنة، إلى الخروج بتوصيات سيتم إحالتها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها واعتمادها.