“مركز الرقابة”: مخالفات مركز طرابلس الطبي تعد جريمة في حق المواطن وصحته

أعلن مركز الرقابة على الأدوية والأغذية، ضبط مخالفات وصفها بالجريمة في حق المواطن بمركز طرابلس الطبي.

وأوضح المركز في بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن هذه المخالفات الجسيمة تمت خلال زيارة تفتيشية رقابية استهدفت مستشفى طرابلس الطبي بمنطقة الفرناج، شملت كافة الأقسام والعيادات ومخازن الأدوية والمقاهي داخل المستشفى

وأفاد المركز أن المخالفات في قسم الإسعاف، تمثلت في عدم اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وعدم الاهتمام بالطريقة الصحيحة للتخلص من المخلفات الطبية، ولا بصيانة الأسقف، إضافة إلى وجود بعض الأسلاك الكهربائية غير مغطاة بشكل صحيح ما يخالف قواعد السلامة، ومخزن الإسعاف غير مطابق للشروط الصحية من حيث التهوية ، ووجود محاليل وريدية مخزنة بطريقة غير مطابقة للشروط الصحية، والمختبر الخاص بالإسعاف مقفل و المواد التشغيلية ملقاة بجانب المختبر.

كما سجل الفريق مخالفات في حجرة التصوير المقطعي، تمثلت في وجود مخلفات طبية مستعملة داخل حجرة التصوير في مكان غير مخصص لها إضافة إلى كوابل وأسلاك جهاز التصوير المقطعي مكشوفة ما يخالف قواعد الأمن والسلامة، وعدم الاهتمام بنظافة جهاز التصوير المقطعي.

ورصد فريق التفتيش مخالفات عدة في قسم العناية، منها عدم اهتمام الطاقم الطبي بالشروط الصحية الوقائية الخاصة بدخول قسم العناية، ووجود أدوية منتهية الصلاحية في غرفة العناية، ووجود معدات خاصة بغسيل الكلى مخزنة ومتراكمة في الممرات.

وأشار الفريق إلى أنه تم ملاحظة “3” مخالفات في قسم القسطرة، هي أن القسم في حالة صيانة مع وجود مرضى داخل حجرات العمليات، ووجود أدوات مستعملة خاصة بالقسطرة مع الأدوات النظيفة، ووجود أكياس التعقيم موجود بها أدوات غير معقمة داخل القسم.

وتابع الفريق أن عناية الباطنة أحتوت على “4” مخالفات، هي وجود أدوية منتهية الصلاحية داخل القسم، والنظافة العامة غير جيدة، ووجود مواد غذائية في أدراج الأدوية كما أن الأرضيات والجدران والأسقف متهالكة.

كما رصد الفريق مخالفات تتعلق بالأدوية، في مخزن الأدوية الرئيسي، لوحظ أن أحد المخازن المبردة يحتاج إلى صيانة من حيث التبريد ويوجد رطوبة في الجدران وغير صالحة لشروط تخزين الأدوية ووجود أدوية قطرة عيون phenicol eye drop خارج ثلاجة التبريد.

كما وصل فريق التفتيش إلى مخزن المستلزمات الطبية وسجل “5” مخالفات هي النظافة العامة داخل مخزن المستلزمات الطبية غير جيدة- والجدران والأسقف يوجد بها رطوبة وهذا غير مطابق للاشتراطات الصحية للمخازن – ووجود مستلزمات طبية منتهية الصلاحية مخزنة مع مستلزمات طبية غير منتهية الصلاحية وبكميات كبيرة – والنوافذ الخاصة بمخزن المستلزمات غير محكمة القفل – ووجود مستلزمات طبية وأدوية داخل الممرات وهذا غير مطابق لشروط التخزين.

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