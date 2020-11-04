بعد أزمة نقص الدقيق.. مخابز سرت تستلم مخصصاتها وتعود للعمل السبت

أعلن مراقب الاقتصاد ببلدية سرت حسن عون الله سعيد، اليوم الأربعاء، أن أغلب المخابز شرعت فى استلام مخصصاتها من مادة الدقيق المدعوم.

وأوضح سعيد أنه أعتبارا من يوم السبت المقبل سيتم العمل بالمخابز التى استلمت مخصصاتها أول بأول من مادة الدقيق و التقيد ببيع عدد 10 أرغفة خبز بسعر دينار واحد بدلاً من 5 أرغفة.

وأشار سعيد إلى أن فرع جهاز الحرس البلدى سرت سيكلف دوريات تفتيش على المخابز وكذلك المكتب المختص بمراقبة الاقتصاد بمتابعة سير عمل المخابز فعليا، لافتا إلى أنه تم استهداف أكثر من 39 مخبزا بالبلدية.

وكانت ليبيا قد شهدت عدة أزمات اقتصادية منذ نكبة فبراير منها أزمة الدقيق وإغلاق عدد كبير من المخابز مما جعل المواطنون يصطفون في طوابير طويلة في طرابلس، لعدم حصولها على الكمية الكافية من الدقيق.

كما ارتفعت جميع أسعار الخبز إلى ما يقارب الضعفين بعد أحداث نكبة فبراير حيث كان سعر 10 أرغفة من الخبز العادي يساوي ربع دينار ليبي، بينما تباع ثلاثة أرغفة أو أكثر بسعر دينار واحد، ويرتفع سعرها حسب توفر مادة الدقيق.

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