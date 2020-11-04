ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

04 November, 2020

أصدرت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي ،اليوم الأربعاء ،تعليمات ،بإطلاق عملية أمنية مشتركة موسعة تعمل على فرض القانون وضبط الأمن والقضاء على الجريمة وكل مظاهر التسليح.

كما اصدرت القيادة العامة خلال اجتماع موسّع ضم كل من القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر و رئيس الحكومة ووزير الداخلية ورئيس الأركان العامة و انبثق عن الإجتماع القرارات التالية ،قرار أمر – صدور أمر ضبط لجميع المجموعات التي تستغل إسم المؤسسة العسكرية والأمنية لتحقيق مآرب شخصية

كما تم اصدار أمر ضبط القبض لكل المطلوبين والشخصيات التي تعمل على تأجيج الرأي العام ،مؤكدة على ضرورة محاسبة كل المعرقلين والمقصرين والمتواطئين بصورة قانونية عاجلة.