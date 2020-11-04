الصوصاع : اجتماعات غدامس تهدف إلى توحيد المؤسسة العسكرية وحماية الأراضي الليبية

قال المدعي العام العسكري التابع للجيش فرج الصوصاع، اليوم الأربعاء، إن الهدف من الجولة الخامسة من اجتماعات لجنة ” 5+5″ التي تعقد في غدامس هو توحيد المؤسسة العسكرية وحماية الأراضي الليبية، مشددا على أنهم لن يقبلوا بوجود دخلاء في البلاد.

وأَضاف الصوصاع في تصريحات إعلامية، أن الجيش واللجنة هدفهما واحد وليس لديهم أي أطماع سوى توحيد البلاد، لافتا إلى أنه هناك تواصل بين جميع أعضاء اللجنة.

وأشار الصوصاع إلى أن اجتماع غدامس تطرّق لمناقشة البنود المنبثقة من قرارات جنيف والقرارات التي اتخذتها اللجنة “5+5”، مؤكدا أنه تم تشكيل لجان لتنفيذ هذه القرارات مثل فتح الطريق الساحلي، وتكليف لجنة أمنية بتأمين الطرق.

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