المشير حفتر يطلق عملية أمنية لفرض القانون والقضاء على مظاهر التسليح

وجه القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة ابو القاسم حفتر خلال اجتماع موسع وعاجل ضم كلاً من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ورئيس الأركان العامة وجميع الأجهزة الأمنية والعسكرية ؛ تعليماته المباشرة والمُشدّدة لإطلاق عملية أمنية مشتركة موسعة تعمل على فرض القانون وضبط الأمن والقضاء على الجريمة وكل مظاهر التسليح وجميع المجموعات التي تستغل إسم المؤسسة العسكرية والأمنية لتحقيق مآربهم الشخصية .
وبحسب إيجاز صحفى للقيادة العامة، تأني العملية أيضا للقبض السريع على كل المطلوبين وعلى كل الشخصيات التي تعمل على تأجيج الرأي العام ، وقد أكد القائد العام على ضرورة تنفيذ كل الآوامر الموجهة في مدة زمنية معينة ، مشدداً على محاسبة كل المعرقلين والمقصرين والمتواطئين بصورة قانونية عاجلة تحت إشرافه المباشر .
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