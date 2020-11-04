المشير حفتر يطلق عملية أمنية لفرض القانون والقضاء على مظاهر التسليح

وجه القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة ابو القاسم حفتر خلال اجتماع موسع وعاجل ضم كلاً من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ورئيس الأركان العامة وجميع الأجهزة الأمنية والعسكرية ؛ تعليماته المباشرة والمُشدّدة لإطلاق عملية أمنية مشتركة موسعة تعمل على فرض القانون وضبط الأمن والقضاء على الجريمة وكل مظاهر التسليح وجميع المجموعات التي تستغل إسم المؤسسة العسكرية والأمنية لتحقيق مآربهم الشخصية .

وبحسب إيجاز صحفى للقيادة العامة، تأني العملية أيضا للقبض السريع على كل المطلوبين وعلى كل الشخصيات التي تعمل على تأجيج الرأي العام ، وقد أكد القائد العام على ضرورة تنفيذ كل الآوامر الموجهة في مدة زمنية معينة ، مشدداً على محاسبة كل المعرقلين والمقصرين والمتواطئين بصورة قانونية عاجلة تحت إشرافه المباشر .