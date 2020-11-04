ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

04 November, 2020

انطلقت اليوم الأربعاء ،رحلة استثنائية لطيران البراق من مطار بنينا الدولي متجهة إلى مطار قرطاج الدولي ،على متنها عدد من المشاركين في ملتقى الحوار السياسي القادم في تونس المقرر عقده بعد أيام قليلة.

وقالت شركة البراق إنه من المنتظر أن تعقب هذه الرحلة رحلة أخرى اليوم من مطار معيتيقة الدولي الى نفس الوجهة ،على متنها عدد من المشاركين من المنطقة الغربية في ملتقى الحوار السياسي المزمع عقده بتونس.