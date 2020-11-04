شرقي: الاتحاد الأفريقي مستعد لمساعدة الليبيين على تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار

أعرب مفوض السلم والأمن بمفوضية الاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي، عن دعم الهيئة للفرقاء الليبيين في تنفيذ بنود وقف إطلاق النار الموقع في جنيف برعاية الأمم المتحدة في نهاية شهر أكتوبر الماضي.

وشدد شرقي، عقب تقديمه إحاطة لمجلس السلم والأمن الأفريقي على «ضرورة التوصل إلى حل يقوده الليبيون، والذي يملكون زمامه بدعم من المسار الدولي» وذلك حسبما جاء في تغريدة له عبر حسابه على «تويتر» اليوم الأربعاء.

وجدد شرقي دعم الاتحاد الأفريقي لليبيين «في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار على أرض الواقع وتعزيز المصالحة الوطنية بين الفرقاء المتناحرين».

– نص بنود اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة في غدامس

وكان وفدي اللجنة العسكرية أو «لجنة العشرة» توصلا في غدامس في ختام اجتماعاتها مساء الثلاثاء بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، إلى جملة من التوصيات الهامة فيما يخص الترتيبات القادمة بما فيها مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتعجيل بإصدار قرار ملزم لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في 23 أكتوبر.

ويسود الساحة الليبية حالة من الترقب بعد سلسلة من المشاورات السياسية والعسكرية الممهدة لانطلاق الحوار الوطني المباشر في 9 نوفمبر الجاري في تونس برعاية الأمم المتحدة.

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