المرعاش: إيران ضمن الحلف القطري التركي.. وتسعى لتصدير كافة أشكال العنف وليبيا ليست إستثناء

ليبيا – رأى المحلل السياسي كامل المرعاش أن إيران سياسيًا هي ضمن الحلف القطري التركي، وبالتالي تؤيد بشكل قوي نفوذ أنقرة في ليبيا وتحاول الاستفادة منه اقتصاديًا وماليًا.

المرعاش وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” أمس الثلاثاء أوضح أن الوضع الليبي الهشّ يساعد على تشجيع التدخّلات الأجنبية بمستويات مختلفة.

وأكد المرعاش أن إيران دولة محاصرة، وتسعى بكل السبل إلى فك عزلتها، حتى من خلال تصدير كافة أشكال العنف وليبيا ليست استثناءً.

المرعاش أشار إلى أن هناك معلومات عن محاولات إيران إرسال شحنات سلاح إلى مليشيات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج؛ لإشعال الحرب والانقسام وتعزيز الدور التركي القطري المخرب في ليبيا.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية