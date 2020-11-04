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الحويلي: طلب السراج إجراء انتخابات في الوقت الحالي “نوع من العبث”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال عضو ما يسمى بمجلس الدولة، عبد القادر الحويلي، إن طلب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، بإجراء انتخابات في الوقت الحالي “نوع من العبث”.

وأضاف الحويلي في تصريح إعلامي تابعته ليبيا24، أن هناك مشكلة في الإعلان الدستوري وهي أن الانتخابات لم تنقذ الليبيين من المرحلة الانتقالية بل ستورطهم في مرحلة انتقالية اخريـ لأن الإعلان الدستوري لم يفصل بين السلطات السيادية للدولة والسلطات التشريعية.

وتابع الحويلي أن الأفضل حاليا هو الاستفتاء علي مشروع الدستور، وهذا هو الإجراء الصحيح وبعدها تتم الانتخابات، موضحا أنه يجب الاستمرار في تعديل الاتفاق السياسي وتوحيد المؤسسات وتعديل المجلس الرئاسي وإنشاء حكومة قوية موحدة وبعد ذلك يجري الاستفتاء والانتخابات.

وأشار الحويلي إلى أن كل ما تم في بوزنيقة وجنيف تعتبر مدخلات لما سيجري في حوار تونس، لافتا إلى أن الليبيين في انتظار ماذا سيخرج من لقاء غدامس في المسار العسكري.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • – لو كان كل شخص يهتم بأطار حدود عمله ويلتزم بما وكلت له الادارة الحكومية دون التدخل أو الخوض في تخصصات أخرى وكلت لأشخاص أخرين ـ لما كانت هذه الفوضى ـ
    -لأن ما يحدث الأن هو عبارة عن مرض خطير وهو أن كل من هب ودب يشعر بنفسه هو البطل واالسوبرمان الذي يعرف كل شئ ويستطيع أن يفعل كل شيء ولا يعجبه شئ ـ
    -البلاد في خطر حقيقي من التدخلات العربية والاجنبية وأطماعهم وعملائهم الليبيين للاسف الذين انحطت منهمم الوطنية والغيرة على بلادهم ـ
    لا يستطيع أحد غريب أن يدخل بيتك لينظم لك حياتك وحياة ابنائك واهلك ـ بشكل أوضح فقط الليبيين العاقلين يستطيعون تنظيم بلادهم ـ وحتى منع تصدير النفط عن جميع الدول ـ حتى تترتب بلادهم وتستقر أحوال الليبيين المتضررين من الحرب عالبلاد الليببية ومواردها وثقافتها سواء فالداخل أو الخارج .

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