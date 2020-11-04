الحويلي: طلب السراج إجراء انتخابات في الوقت الحالي “نوع من العبث”

قال عضو ما يسمى بمجلس الدولة، عبد القادر الحويلي، إن طلب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، بإجراء انتخابات في الوقت الحالي “نوع من العبث”.

وأضاف الحويلي في تصريح إعلامي تابعته ليبيا24، أن هناك مشكلة في الإعلان الدستوري وهي أن الانتخابات لم تنقذ الليبيين من المرحلة الانتقالية بل ستورطهم في مرحلة انتقالية اخريـ لأن الإعلان الدستوري لم يفصل بين السلطات السيادية للدولة والسلطات التشريعية.

وتابع الحويلي أن الأفضل حاليا هو الاستفتاء علي مشروع الدستور، وهذا هو الإجراء الصحيح وبعدها تتم الانتخابات، موضحا أنه يجب الاستمرار في تعديل الاتفاق السياسي وتوحيد المؤسسات وتعديل المجلس الرئاسي وإنشاء حكومة قوية موحدة وبعد ذلك يجري الاستفتاء والانتخابات.

وأشار الحويلي إلى أن كل ما تم في بوزنيقة وجنيف تعتبر مدخلات لما سيجري في حوار تونس، لافتا إلى أن الليبيين في انتظار ماذا سيخرج من لقاء غدامس في المسار العسكري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24