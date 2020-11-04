«صنع الله»: سندعم شركة «السرير» لبدء الإنتاج كي نحافظ على مصدر دخلنا الوحيد

اجتمع رئيس مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله، اليوم الأربعاء، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بمدينة طرابلس ( قاعة الانتصار ) ، برئيس لجنة إدارة شركة السرير للعمليات النفطية فتحي عيسى، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة، أبو القاسم شنقير، والعماري محمد، وعضو لجنة الإدارة لدى الشركة فتحي القباصي.

وفقاص لبيان “مؤسسة النفط”: “تم خلال الاجتماع مناقشة كل الجوانب المالية والفنية واللوجستية المتعلقة بالشركة، حيث اعطى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط توجيهاتهم للجنة إدارة الشركة الى السرعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة عمليات الإنتاج” وفق قوله.

أضاف البيان: ” كما ناقش الحاضرون بشكل موسع الوضع المالي للشركة ، حيث أكد صنع الله في هذا الصدد بأن المؤسسة ستقدّم الدعم اللازم للشركة، بما في ذلك مرتبات مستخدميها، منوهاً بأن المؤسسة تحتاج بشكل عاجل وملحّ جداً للميزانيات المطلوبة للقيام بعمليات الصيانة والعمرات بجميع مواقعها، وايضاً لإنجاز المشاريع المتوفقة والتي ستدر الأموال اللازمة والتي تحتاجها الدولة الليبية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والازمة المالية الخانقة، والتي لن نجتازها الا بتسييل الميزانيات التي يحتاجها قطاع النفط ، ولكي تتمكن المؤسسة من القيام بمسؤولياتها وإنجاز كل مهامها ، لدعم الاقتصاد الوطني والنهوض به من جديد، والحفاظ على المصدر الوحيد للدخل في ليبيا” على حد تعبيره.