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جماعة الإخوان: نخشى تضخيم دور اللجنة العسكرية لرسم واقع جديد لإخضاع المسار السياسي

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا- حذر العضو المنقطع عن مجلس النواب سعد الجازوي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين من تضخيم دور اللجنة العسكرية المشتركة لرسم واقع سياسي يخضع له المسار السياسي في مخرجاته.

الجازوي دعا خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد الأمم المتحدة إلى تحديد المهمة الرئيسية للجنة العسكرية.

وقال: “ستيفاني وليامز تتحدث وكأنها أصبحت الحاكم الفعلي لليبيا. لجنة 5+5 هي أحد المسارات التي نرجو منها أن تحدث حلحلة للقضية الليبية. نحن نخشى من التضخيم الدولي للجنة ومخرجاتها وكأنهم يريدون إعادة ليبيا للمربع الأول والحكم العسكري، ليطبق ما يراه العسكريون على السياسيين؛ لذلك أطالب البعثة بتحديد دور اللجنة العسكرية”.

وأكد على رغبتهم الوصول إلى حل ينهي الحرب وينزع فتيل أسبابها ويحقن دماء الليبيين، مشيرًا إلى أن الطرف الآخر باللجنة العسكرية يناور من أجل الوصول لنقاط معينة، وفقًا لقوله.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • دائما المجرم يخشى رجال الامن لان الاخوانى من خفافيش الظلام التى تعمل فى ظل الفوضى وغياب الامن واول ابتلاء من الله غياب الامن يسبق الجوع قال تعالى
    وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155)

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  • دائما كنت اجد السيسى يصف الاخوان بانهم الاخرين ويقول ان الاخرين لا يريدون لنا الخير ويريدون لنا الشر .
    ولو ان اى اخوانى اكمل الاية الكريمة التى يضع اول كلمة منها تحت السيفين فى شعار الاخوان لكانت المفاجأة ان الله امرنا ان نردع الاخرين الذين لا نعلمهم من الخلايا النائمة والله يعلمهم ويعلم انهم خوارج شر خلق الله لنرى الاية كاملة وهى مكتوبة على المسترال ولكنها غير كاملة فاعداد القوة من شأن الدول وليس العصابات :-
    وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (60)

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