جماعة الإخوان: نخشى تضخيم دور اللجنة العسكرية لرسم واقع جديد لإخضاع المسار السياسي

ليبيا- حذر العضو المنقطع عن مجلس النواب سعد الجازوي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين من تضخيم دور اللجنة العسكرية المشتركة لرسم واقع سياسي يخضع له المسار السياسي في مخرجاته.

الجازوي دعا خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد الأمم المتحدة إلى تحديد المهمة الرئيسية للجنة العسكرية.

وقال: “ستيفاني وليامز تتحدث وكأنها أصبحت الحاكم الفعلي لليبيا. لجنة 5+5 هي أحد المسارات التي نرجو منها أن تحدث حلحلة للقضية الليبية. نحن نخشى من التضخيم الدولي للجنة ومخرجاتها وكأنهم يريدون إعادة ليبيا للمربع الأول والحكم العسكري، ليطبق ما يراه العسكريون على السياسيين؛ لذلك أطالب البعثة بتحديد دور اللجنة العسكرية”.

وأكد على رغبتهم الوصول إلى حل ينهي الحرب وينزع فتيل أسبابها ويحقن دماء الليبيين، مشيرًا إلى أن الطرف الآخر باللجنة العسكرية يناور من أجل الوصول لنقاط معينة، وفقًا لقوله.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية