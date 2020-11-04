الثني: يجب توفير احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم كافة الخدمات لهم

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء سير عمل الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء مع رئيس الصندوق الدكتور إبراهيم علي الجيار، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية علي حامد.
واطلع رئيس الوزراء خلال الاجتماع على سير عمل الهيئة وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجهها، وآليات حلحلة هذه المشاكل والعراقيل للدفع بالصندوق للعمل بالصورة الصحيحة بما يعود بالنفع على كامل المستفيدين من خدمات الصندوق.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة توفير احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم كافة الخدمات لهم، إضافة إلى الشرائح الأخرى التي يرعاها الصندوق.
وقدمت وزير الشؤون الاجتماعية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، خطة الوزارة، والهيئة، للعمل خلال الفترة القادمة، فيما شدد رئيس الحكومة على ضرورة العمل الجماعي لتوفير الخدمات بالشكل المطلوب.
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