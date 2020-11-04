الثني: يجب توفير احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم كافة الخدمات لهم

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء سير عمل الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء مع رئيس الصندوق الدكتور إبراهيم علي الجيار، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية علي حامد.

واطلع رئيس الوزراء خلال الاجتماع على سير عمل الهيئة وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجهها، وآليات حلحلة هذه المشاكل والعراقيل للدفع بالصندوق للعمل بالصورة الصحيحة بما يعود بالنفع على كامل المستفيدين من خدمات الصندوق.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة توفير احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم كافة الخدمات لهم، إضافة إلى الشرائح الأخرى التي يرعاها الصندوق.

وقدمت وزير الشؤون الاجتماعية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، خطة الوزارة، والهيئة، للعمل خلال الفترة القادمة، فيما شدد رئيس الحكومة على ضرورة العمل الجماعي لتوفير الخدمات بالشكل المطلوب.