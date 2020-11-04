ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

04 November, 2020

تلقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري ،اليوم الأربعاء ،اتصالا هاتفيًا من سفير مملكة إسبانيا لدى ليبيا فرانشيسكو خافيير.

هذا وبحث الجانبان آخر المستجدات السياسية وجهود مجلس النواب من أجل التهدئة والعودة للحوار.

وأكد النائب يوسف العقوري حرص مجلس النواب على تعزيز العلاقات مع مملكة إسبانيا في جميع المجالات، والعمل على القضايا المشتركة بين البلدين، مقدمًا التهنئة لخافيير لاعتماده كسفير لدولته لدى ليبيا، ومقدمًا شكره لدور أسبانيا في دعم استقرار ليبيا.

من جهته، أكد السفير الإسباني حرص بلاده على تطوير التعاون مع ليبيا في جميع المجالات، والحرص على عودة السلام والاستقرار إلى ليبيا.