ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من الممنوعات والمخدرات في مصراتة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، عن ضبط ثلاثة أشخاص بحوزتهم كمية من الممنوعات والمخدرات من قبل قوة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في مدينة مصراتة.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المتهمين الثلاثة كانوا «على متن مركبة آلية معتمة الزجاج وتم التعامل معهم, وذلك من خلال إنشاء عدت تمركزات أمنية داخل مدينة مصراتة»، مشيرة إلى «فتح نقاط تفتيش داخل المدينة لفرض السيطرة الأمنية والحفاظ على سلامة المواطنين وضبط المجرمين والخارجين عن القانون».

وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين وتسليمهم إلى جهات الاختصاص.

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