 الحويج لأسقف الكنيسة الكاثوليكية: التعايش بين الأديان مصدر قوة الإنسانية

استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبد الهادي الحويج، بمكتبه بديوان الوزارة في بنغازي ، القس الساندرو اوفرند ريجيلو أسقف الكنيسة الكاثوليكية في بنغازي، أمس الثلاثاء.

وبحسب إيجاز صحفى للوزارة، رحب الوزير بالقس موضحا له بان التعايش بين الأديان هو مصدر قوة للإنسانية وللعيش بسلام ، وأن التطرف لا دين له وهو مرفوض رفضاً قاطعا من قبل كافة المسلمين .

من جهته أعرب القس عن ارتياحه في إقامته بمدينة بنغازي وشعوره بالأمان والاستقرار وان الإسلام والمسيحية هما دينان يدعوان للسلام والمحبة، متابعا، ونحن ندعو في صلاتنا إلى أن يعم السلام في ليبيا، كما طلب بأن يتم السماح للمسيحين من أبناء الجاليات الأجنبية في إقامة صلواتهم في مكان جديد، وذلك بسبب تدمير مقر الكنيسة أثناء الحرب على الإرهاب، وعرض عن استعداده لإقامة برنامج للدعم النفسي للشباب والأطفال في بنغازي يقوم بتنفيذه خبراء وأطباء علم نفس وبالتشاور مع الجهات الليبية المعنية.

في نهاية اللقاء أوضح الوزير بأنه سيتم دراسة طلب القس و تقديم كافة التسهيلات للكنيسة الكاثوليكية .