ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

04 November, 2020

أكدت مصادر إعلامية متطابقة ،الأربعاء ،مقتل قائد ميداني بارز ،بتبع الوحدة 444 قتال، يدعى يوسف محمد الرطب في ترهونة، أثناء الاشتباك مع المتهمين المطلوبين للقانون.

و اندلعت اشتباكات عنيفة في مدينة “ترهونة”، التي انسحبت منها وحدات الجيش الوطني، في شهر يونيو الماضي.

وتفجّرت الاشتباكات بين فصيليْن مسلحيْن؛ يتبع الأول كتيبة “النعاجي”، بينما يتبع الثاني “قوة الردع الخاصة”.

وذكر “المكتب الإعلامي الوحدة 444 قتال”، أن سرايا القنص والهاون التابعة للوحدة، وصلت إلى مدينة “ترهونة”؛ لتنفيذ أوامر النائب العام العسكري بإلقاء القبض على من وصفتهم بـ”المطلوبين المتهمين في جرائم قتل انتقامية، آخرها جريمة ابن المالطي”.