معيتيق يبحث مع المجلس البلدي الزاوية مشاكل وصعوبات تقديم الخدمات للمواطنين

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد عمر معيتيق، ظهر اليوم الأربعاء، مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي في الزاوية، أهم المشاكل والصعوبات التي تعوق تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المجالات، خاصة قطاعي التعليم والصحة.

وأكد معيتيق، خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، ضرورة تذليل الصعوبات التي تواجه البلدية حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بحسب بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

معيتيق يدعو إلى استئناف برنامج الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة سعر صرف الدينار

وفي أواخر الشهر الماضي، دعا معيتيق، إلى استئناف برنامج الإصلاحات الاقتصادية، ومعالجة سعر صرف الدينار الليبي، سواء على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية أو الشخصية.

وأوضح، أن الأمر سيسهم في توفير النقد الأجنبي والقضاء على السوق الموازية، ومعالجة أزمة نقص السيولة النقدية في المصارف التجارية.

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