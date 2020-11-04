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اجتماع يتلمّس هموم القطاع الصناعي في المرج

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ضم اجتماع تقابلي في مدينة المرج، الاتحاد العام لعمال ليبيا بالمدينة ورئيس شركة الخدمات العامة ورئيس نقابة الغزل والنسيج رفقة رئيس نقابة الكهرباء وقطاعات البريد والأرصاد الجوي.

الاجتماع ناقش كل المعيقات التي تمر بها هذه القطاعات لمحاولة تذليل الصعاب فيها، كما تمت مناقشة مسألة انتقال العاملين بمصنع الغزل والنسيج على قطاع الاقتصاد بيد أن المشكلة تكمن في إقفال المصانع عند إفراغها من العاملين فيها.

ودار نقاش مستفيض بخصوص مصانع حكومية في المدينة كمصنع البطاطين ومصنع الأعلاف ومصنع الأحذية في محاولة من المجتمعين لحل الاشكاليات وعودة النشاط الصناعي في المرافق المذكورة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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