اجتماع موسع لرؤساء أقسام ذوي الإعاقة 

عقد بمركز التضامن لتأهيل أطفال اضطراب التوحد بمدينة طرابلس، اجتماع لرؤساء أقسام ذوي الإعاقة بحضور رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي مصطفى الجعيبي، ومدير إدارة ذوي الإعاقة محمود التريكي،ورؤساء أقسام شؤون ذوي الإعاقة بالفروع.

حيث تناول الاجتماع العديد من المواضيع الخاصة بذوي الإعاقة، وآلية التواصل بين الإدارة وأقسام شؤون ذوي الإعاقة، كما ناقش الحضور بعض المشاكل والصعوبات التي تواجه سير عمل الفروع ومكاتب الخدمات، والتي تتمثل في اللجان الطبية وإصدار بطاقات الإعاقة والخدمة المنزلية والمستلزمات والمعدات والوسائل المختلفة.

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