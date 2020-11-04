الثني يبحث مشكلات الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية وآليات حلولها

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأربعاء، على سير عمل الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع رئيس مجلس إدارة الهيئة سالم الدرسي.

وبحسب إيجاز صحفى للمجلس، ناقش الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية خالد الفاخري، ومدير إدارة شؤون التنظيم في الهيئة أحمد الورفلي، أبرز الأنشطة والبرامج التي نفذتها الهيئة خلال المدة الماضية وخططها للفترة اللاحقة.

وبحث الاجتماع أبرز المشكلات والعراقيل التي تواجه الهيئة وآلية حلها، فيما شدد الثني على ضرورة الرفع من مستوى الخدمة والتنسيق مع كافة القطاعات لوصول الخدمة بالشكل المطلوب.