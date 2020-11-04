الثني يبحث مشكلات الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية وآليات حلولها

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأربعاء، على سير عمل الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع رئيس مجلس إدارة الهيئة سالم الدرسي.
وبحسب إيجاز صحفى للمجلس، ناقش الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية خالد الفاخري، ومدير إدارة شؤون التنظيم في الهيئة أحمد الورفلي، أبرز الأنشطة والبرامج التي نفذتها الهيئة خلال المدة الماضية وخططها للفترة اللاحقة.
وبحث الاجتماع أبرز المشكلات والعراقيل التي تواجه الهيئة وآلية حلها، فيما شدد الثني على ضرورة الرفع من مستوى الخدمة والتنسيق مع كافة القطاعات لوصول الخدمة بالشكل المطلوب.
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