ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

04 November, 2020

استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الهادي الحويج بمكتبه بديوان الوزارة في بنغازي، القس الساندرو اوفرند ريجيلو اسقف الكنيسة الكاثولوكية في بنغازي .

ورحب الحويج بالقس خلال لقائه أمس الثلاثاء، موضحا له أن التعايش بين الأديان هو مصدر قوة للإنسانية وللعيش بسلام ، وأن التطرف لا دين له وهو مرفوض رفضاً قاطعا من قبل كافة المسلمين.

من جهته، أعرب القس عن ارتياحه في إقامته بمدينة بنغازي وشعوره بالأمان والاستقرار وان الإسلام والمسيحية هما دينان يدعوان للسلام والمحبة، ونحن ندعو في صلاتنا إلى أن يعم السلام في ليبيا.

وطلب أن يتم السماح للمسيحين من أبناء الجاليات الأجنبية في إقامة صلواتهم في مكان جديد، وذلك بسبب تدمير مقر الكنيسة أثناء الحرب على الإرهاب.

وعرض عن استعداده لإقامة برنامج للدعم النفسي للشباب والأطفال في بنغازي يقوم بتنفيذه خبراء وأطباء علم نفس وبالتشاور مع الجهات الليبية المعنية.

في نهاية اللقاء أوضح الوزير بأنه سيتم دراسة طلب القس وتقديم كافة التسهيلات للكنيسة الكاثولوكية .