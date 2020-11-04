أزمة مياه الشرب في بدر.. عصية على الحل

عدادات مياه مهملة ومتهالكة وأنابيب نقل ملغية وخزان مياه لم يعد صالحا، هذا هو الحال في بدر حيث أزمة مياه الشرب مستمرة منذ سنوات ولا حلول من الجهات الرسمية.

ويعول المواطنون في الحصول على المياه لمنازلهم على سيارات نقل المياه والتي تكلف مبالغ طائلة حيث اعتمد كل بيت على خزان أرضي خاص به ومن خلال المضخات الخاصة يوفرون ما يحتاجون إليه من الماء.

ويمر بها السكان في بدر بظروف صعبة زادت عن حدها في الآونة الاخيرة فيما تستمر مناشدات الاهالي للالتفات الى حالهم وأن تضطلع الجهات ذات العلاقة بمسؤولياتها وتجد حلا لهذه المشكلة.

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