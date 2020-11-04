«العليا لمكافحة كورونا» تعيد تشكيل اللجنة الاستشارية لتضم تخصصات جديدة

أعادت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا المشكلة بقرار القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر برئاسة رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، وعضوية وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب، تشكيل اللجنة الطبية الاستشارية للجنة العليا، وتختار لعضويتها أساتذة واستشاريين في مختلف التخصصات الطبية من مختلف المدن والمناطق، كما تعيد تشكيل اللجان الفرعية بالبلديات على أن تكون مهنية طبية تنفيذية بحتة.

والتقت اللجنة اليوم الأربعاء في مقر رئاسة الأركان العامة في الرجمة، واستمعت لآرائها وخططها للمرحلة المقبلة، مؤكدة على ضرورة تقديم الآراء الطبية العاجلة فيما يتعلق ببروتوكلات المرض والعلاج والشفاء منه، إضافة إلى التوصيات الطبية لكافة الشؤون الحياتية العامة خلال هذه المرحلة، والمدة المقبلة.