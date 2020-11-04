الزيداني يقف على هموم المزارعين في بلدية الجفرة

لأول مرة منذ فترة ليست بالقصيرة يصل وزير إلى بلدية الجفرة في زيارة ميدانية تفقدية للوقوف على عديد المشاكل والمختنقات التي تعانيها مدن البلدية في الشأن الزراعي .

حيث وصل وزير الزراعة بالحكومة الليبية حسن الزيداني، على رأس وفد مكون من مدراء ومسؤولي عدد من الإدارات والأقسام بوزارة الزراعة، إلى بلدية الجفرة للوقوف على المشاريع الزراعية فيها، بدأها بمشروع الحمام الزراعي ومشروع الطريق الغربي بسوكنة، وكذلك حوض زراعة الأسماك.

توجه الوفد من مدينة إلى أخرى في البلدية واطلع بشكل مباشر على مزارعها وما تعانيه وبالأخص على نطاق الحشرة القشرية الخضراء وسوسة النخيل الحمراء التي تهدد هذه ثروة النخيل القومية. كما استمع الوزير للعراقيل التي تواجه المزارعين ومنها عدم الاستفادة من المياه الجوفية وتهالك الخزانات الكبيرة.

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