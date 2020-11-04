«غريبيل»: «قوات بنغازي» ستعود إليها وكذلك «مصراتة».. وهكذا سيتم تنفيذ اتفاق «غدامس»

قال عضو لجنة الـ10 الممثل لوفد حكومة الوفاق الفيتوري غريبيل، إنه سيبدأ انسحاب كل القوات من منطقتي سرت والجفرة بشكل تدريجي بوصفهما خطوط التماس كما نص الاتفاق بغدامس وجنيف، وفق قوله.

وأضاف غريبيل في مداخلة بقناة ليبيا الأحرار – ذراع الإخوان المسلمين الإعلامية – أن العمل سيكون بالتدريج وسيجري التركيز على سحب المرتزقة أولا والأسلحة الثقيلة إلى حين رجوع كل الوحدات إلى مقراتها الأصلية، وفق تعبيره.

وذكر غريبيل أن المنطقة المحددة بعد انسحاب القوات من مناطق الوسط في ليبيا، ستكون من جنوب سوكنة أي بوابة الفقهاء إلى بوقرين غربا ثم إلى بن جواد شرقا، وفق تعبيره.

وذكر عضو لجنة الـ10 أنه سيكون هناك فراع أمني عقب الإخلاء في هذه المناطق المحددة، وأن القوة المشتركة الشرطية ستنتشر هناك لتأمينها، وستكون تلك القوة من جميع أنحاء ليبيا، على حد قوله.

ولفت إلى أن سحب القوات سيكون من كامل التراب الليبي، مردفا أن أي منطقة فيها قوات بحالة صراع أو حرب سيجري إعادتها وإرجاعها إلى أماكنها الأصلية بداية من سرت والجفرة، موضحا: “القوات القادمة من بنغازي سترجع إليها وكذلك المقبلة من مصراتة ستعود إلى مدينتها وطرابلس أيضا” على حد تعبيره.

وأفاد المسؤول نفسه أنه بعد إفراغ سرت والجفرة سيجري تسليمها للقوة المشتركة الشرطية المشكلة من كامل ليبيا لكي تتولى تأميها بإشراف الداخلية وتحت إشراف لجنة خمسة زائد خمسة في البداية.

ونوه غريبيل إلى أن المذكور في المؤتمر الصحفي هو الخطوط العريضة للعمل، وأن الإخلاء سيكون بالتدريج من الأسلحة الثقيلة والمرتزقة بإشراف لجنة 5+5 مع مراقبين دوليين هم سيتابعون مع لجنة الـ10 بأعداد بسيطة ستكون في سرت والجفرة.

وبيّن أن مقر 5+5 الرئيس سيكون سرت وأن هناك لجانا أخرى في الجفرة ومناطق الوسط على غرار الهلال النفطي، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الغرفة المشتركة الشرطية سيكون لها مقران أو غرفتان رئيسية في سرت وأخرى فرعية في الجفرة.