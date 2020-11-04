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رئيس مجلس إدارة الخليج العربي للنفط يبحث تطوير الحقول النفطية

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى محمد بالقاسم بن شتوان رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط اليوم الأربعاء بمكتبه بمقر الشركة مع مسئولي شركة ( SGS) للخدمات النفطية وعبد الباسط الفاندي مدير عام فرع الشركة بليبيا و عبد اللطيف البرعصي مدير فرع الشركة ببنغازي و التيجاني الماحيمدير عمليات الإنتاج المبكر و معتصم كركاري – مدير تطوير إعمال الشركة .

وقد تم خلال هذا الاجتماع مناقشة أطر التعاون بين الشركتين والأعمال المنفذة بحقل سيناون  Nc-100 وإمكانية زيادة التعاون بين الطرفين فى مجال تطوير الحقول المكتشفة بالشركة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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