رئيس مجلس إدارة الخليج العربي للنفط يبحث تطوير الحقول النفطية

التقى محمد بالقاسم بن شتوان رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط اليوم الأربعاء بمكتبه بمقر الشركة مع مسئولي شركة ( SGS) للخدمات النفطية وعبد الباسط الفاندي مدير عام فرع الشركة بليبيا و عبد اللطيف البرعصي مدير فرع الشركة ببنغازي و التيجاني الماحيمدير عمليات الإنتاج المبكر و معتصم كركاري – مدير تطوير إعمال الشركة .

وقد تم خلال هذا الاجتماع مناقشة أطر التعاون بين الشركتين والأعمال المنفذة بحقل سيناون Nc-100 وإمكانية زيادة التعاون بين الطرفين فى مجال تطوير الحقول المكتشفة بالشركة.