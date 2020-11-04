تسجيل 27 إصابة بفيروس كورونا في سبها

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها، تسجيل 27 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز في بيان اليوم، أنه سحب 76 عينة أظهرت التحاليل سلبية 49 منها، بينما تأكد إصابة 27 حالة، منها 13 حالة جديدة، و14 مخالطة.

«مكافحة الأمراض»: 899 إصابة جديدة بـ«كورونا» و615 حالة شفاء

ولفت المركز إلى تسجيل 4 إصابات في سبها، منها حالة جديدة و3 حالات مخالطة، كما تم تسجيل 6 إصابات في الشاطئ كلها جديدة، و10 في الغريفة كلها مخالطة، وحالة جديدة في القطرون، وحالة في سمنو، وحالتين جديدتين في تراغن و3 حالات جديدة في وادي عتبة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا