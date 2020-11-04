الثني يصدر تعليماته لتوفير الإمدادات المائية لبلديات سرت والهلال النفطي

ليبيا – أصدر رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الثلاثاء تعليماته بضرورة توفير احتياجات مدينة سرت والمناطق المجاورة لها فيما يتعلّق بالإمدادات المائية.

الثني عقد بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية اجتماعًا موسعًا لبحث المشاكل التي تعاني مناطق بلديات سرت والهلال النفطي ، فيما يتعلق بنقص الإمدادات المائية ومشاكل الصرف الصحّي، وذلك بمكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.

واستعرض رئيس المؤسّسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي خلال الاجتماع التقرير المرئي لزيارته لبلدية سرت والمناطق المجاورة لها، موضحًا المشاكل التي تواجهها المنطقة وكيفية معالجتها وأهمها نقص إمدادات مياه الشرب والتعديات على خطوط النهر الصناعي، ومحطات الضخ للخزانات والأحياء السكنية وكذلك مشكلة مياه الصرف الصحي.

وأصدر الثني تعليماته بضرورة الإسراع في حلحلة هذه المشاكل والتنسيق مع كافة الجهات بعقد اجتماع عاجل يضم كلًا من الجهاز التنفيذي لإدارة وتشغيل منظومة النهر الصناعي، وجهاز استثمار مياه النهر الصناعي المنطقة الوسطى، وجهاز الشرطة الزراعية، ووكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، ورئيس المؤسسة الوطنيه للموارد المائية، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ومندوب عن وزارة الداخلية على أن يترأس هذا الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات، ويتم تقديم النتائج والتوصيات في أسرع وقت.

هذا وضم الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري، ووزير الحكم المحلي عادل الزايدي، ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الشؤون الاجتماعية فتحية علي حامد.

كما ضم كلًا من وكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية محمد امسيك ورئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي، ورئيس جهاز تنفيذ المشروعات سالم برجو، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان رئاسة مجلس الوزراء رضا فرج الفريطيس، ومدير إدارة المشروعات بديوان رئاسة مجلس الوزراء أحمد عبدالصالح

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية