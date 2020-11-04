ويليامز تتعهد بوضع مدينة غدامس التاريخية بقائمة الخطر لدي اليونسكو

قال المجلس البلدي غدامس، الأربعاء، إن المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، بحثت اليوم مع أعضاء المجلس وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني وبعض من الفعاليات النسائية وضع مدينة غدامس التاريخية بقائمة الخطر لدي منظمة اليونسكو.

وأضاف المجلس في بيان عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن ويليامز وعدت بتحريك قضايا الشباب والمرأة والهجرة غير الشرعية وتحديات كورونا وغيرها من المسائل التي يمكن للبعثة الأممية المساهمة في حلها لدى المنظمات الدولية وبعض الدوائر الحكومية.

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