«النخب البرقاوية» تطالب «عقيلة صالح» بتثبيت حقوق الإقليم في التمثيل السياسي والاقتصادي

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أعضاء تجمع النخب البرقاوية بمكتبه في مدينة القبة , حيث تم بحث اخر مستجدات الازمة الليبية ومبادرة فخامته لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا.

وأعرب أعضاء تجمع النخب البرقاوية عن دعمهم وتأييدهم لمبادرة رئيس مجلس النواب، مثمنين جهوده المبذولة في البحث عن حل سلمى يجمع الليبيين على كلمة سواء .

وطالب تجمع النخب البرقاوية خلال اللقاء بتثبيت حقوق اقليم برقة في التمثيل السياسي والاقتصادي وحقها في تولى المناصب السيادية والحكومة والوزرات والهيئات الدبلوماسية , موضحين بأن الدولة الليبية تأسست على نظام الاقاليم.

كما أكد تجمع النخب البرقاوية على رفضهم لمسودة مشروع الدستور، مطالبين باستبعاد طرحها على الاستفتاء الشعبي حتي يتمكن الليبيين من التوافق على مشروع دستور صحيح يقر حقوق الاقاليم .