أبو سبيحة: حل الأزمة الليبية متوقف على نجاح المسار العسكري

أكد رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان، الشيخ علي أبو سبيحة، أن حل الأزمة الليبية متوقف على نجاح المسار العسكري في توحيد الجيش تحت قيادة موحدة وإعادة هيكليته وتنظيمه وتحديد تموضع معسكراته.

وأضاف أبو سبيحة في منشور عبر صفحته على موقع التواصل، فيسبوك، أن المسارات الأخرى ستجد طريقها للحل حال نجاح المسار العسكري، مشددا على أن حل الأزمة في ليبيا مرتهن بإرادة الولايات المتحدة الأمريكية والبعثة الأممية والقوى الإقليمية التي تسيطر على المشهد في ليبيا .

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